Ass. Borriello: "San Paolo? Lavori anche all'esterno, pensiamo a dei brand. ADL ora può investire..."

I lavori al San Paolo proseguono a ritmo spedito, le prime immagini sono apparse sulla rete (Clicca qui per la nostra foto) e hanno generato l'entusiasmo dei tifosi. Ciro Borriello, assessore allo sport, ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ognuno ha fatto un pezzo di questo lavoro sul San Paolo. C'è ancora tanto da lavorare, ci sarà ancora un ammodernamento. La convenzione, poi, potrebbe indurre il Napoli a fare investimenti sullo stadio. Il San Paolo è uno stadio di classe B, per ora, non uno di classe A".



ESTERNO - "All'esterno purtroppo ci sono ancora problemi, il ballatoio è ancora com'è lasciato. Bisogna brandizzare quei tralicci odiosi della copertura, rivestendoli magari con dei led che proiettano messaggi. Stiamo pensando anche a questo futuro, da settembre in avanti, quando ci sarà la tranquillità per mettere a posto tutto".

SEDIOLINI E PARCHEGGI - "Li abbiamo stockati in un luogo segreto e stiamo procedendo con delle società di crowdfuding per fare un'asta. Magari arriverà un magnate americano che li compra e ci permette, con quei soldi, di fare una palestra o un campetto di periferia. Parcheggio? Si può fare un bando o darlo in concessione al Napoli, ma ci penseremo dopo le Universiadi".