Attenzione massima dopo la positività di Politano: giro di tamponi a Milano

Il Covid-19 s'è nuovamente abbattuto sul Napoli. Il 12 novembre, due venerdì fa, il virus ha colpito Diego Demme. Il 19, venerdì scorso, è toccato a Matteo Politano. E adesso in casa Napoli nulla viene dato per scontato sul tema, mantenendo altissima la soglia dell'attenzione. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"Gli altri test eseguiti ieri prima della partenza, invece, sono risultati tutti negativi, ma un ulteriore giro di tamponi sarà effettuato a Milano, come da copione. A seguire, poi, ce ne sarà un altro a stretto giro e comunque ogni volta che il dottor Canonico lo riterrà opportuno. La prudenza non è mai eccessiva - la curva dei contagi è anche in crescita - e tra l'altro la soglia di attenzione del Napoli e il rigore nei controlli sono sempre elevatissimi".