AUDIO - "Era rigore, finora così li hanno dati tutti!", Martino-Del Genio increduli in radiocronaca

Ha lasciato perplessi anche Carmine Martino e Paolo Del Genio la revoca del calcio di rigore assegnato al Napoli contro la Spal. "Tocco di mano abbastanza evidente, proprio con la mano e con le nuove regole non conta la volontarietà, ne vediamo ormai su tutti i campi" il commento di Martino a cui segue Del Genio: "Non ci sono dubbi, ne vediamo tanti simili su altri campi sempre puniti col rigore".

Dopo l'annullamento del rigore, Martino non ci sta: "Incredibile, è incomprensibile". Dello stesso avviso Del Genio: "E' molto strano, non ci stanno facendo capire più niente e questo puzza davvero. Non si capisce più nulla e quindi fanno il cavolo che vogliono. Un minimo di regole servono. Oggi se fosse stato contro il Napoli avremmo detto lo stesso, perché in tutte le giornate è andata così. Nella notte hanno cambiato il regolamento? Non spiegheranno nulla. Li hanno sempre dati finora per questi interventi. E' il terzo rigore che ci manca, noi parliamo dei difetti del Napoli, ma 3 rigori in 9 giornate...".