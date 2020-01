Auriemma: "Assalto a Kumbulla, rilancio a 25 mln! ADL vuole annunciarlo entro le 20"

Napoli all'assalto di Kumbulla. Questo l'annuncio di Raffaele Auriemma, che su Tuttosport spiega come il Napoli sia molto determinato a chiudere per il difensore dell'Hellas, che arriverebbe poi a giugno così come Rrahmani: "Il mercato del Napoli potrebbe avere una clamorosa appendice nella giornata di oggi, quando il ds Giuntoli tornerà a bussare alla porta del Verona. Più precisamente contatterà nuovamente Maurizio Setti, per sottoporgli un’offerta vincolante e irripetibile per Marash Kumbulla.

Ieri Giuntoli ha incontrato il suo amico Tony D’Amico, ds del Verona, dicendogli che il Napoli è pronto ad investire i 25 milioni (bonus inclusi) chiesti dal presidente Setti e che l’Inter (oltre ad altre società di prima fascia) non hanno avuto ancora il coraggio di proporre. Il Napoli tenta il grande sorpasso e vorrebbe annunciare entro le 20 di questa sera l’acquisto del terzo rinforzo per la prossima stagione".