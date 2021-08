Avv. Grassani: "Ricorso Osimhen pronto con 5 video e 10 frame. C'è un altro precedente"

Oggi parte il ricorso per la riduzione delle due giornate di squalifica a Victor Osimhen. Il legale a cui si affida il Napoli, Mattia Grassani, ha parlato al Corriere dello Sport: "Abbiamo preparato un dossier di ventidue pagine, ma non solo: nonostante le norme federali escludano il ricorso alla prova televisiva, non essendoci scambio di persona o estraneità assoluta, abbiamo comunque allegato una serie di immagini e di frame avvalendoci di un precedente del Coni relativo a Frosinone-Palermo del 2018. La famosa partita dei palloni in campo. Il dossier comprende anche cinque clip video dei fatti e una decina di frame dimostrativi dell'azione in rapida successione. Osimhen ci sarà? E' presto, vedremo. E' una possibilità da valutare".