Azmoun, l'intermediario chiude: "Non verrà al Napoli, non ha i requisiti giusti"

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vincenzo Morabito, intermediario nella trattativa Azmoun, in merito al suo assistito: "Azmoun? Non c'è mai stata una vera accelerata da parte del Napoli per il calciatore, c'è stato un gradimento per un giocatore che si trova all'interno di una lista che viene piano piano scremata. Questo è un giocatore che non verrà a Napoli, ci scommetto tranquillamente, non ha i requisiti".