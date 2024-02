Barcellona, Xavi a Prime: "Meritavamo noi, regalata solo un'occasione. Dopo il pari il Napoli si è svegliato"

Nel post-partita di Napoli-Barcellona, il tecnico blaugrana Xavi è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Napoli-Barcellona, il tecnico blaugrana Xavi è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video: "Abbiamo un po’ di tristezza per questa partita, la cosa più giusta sarebbe stata la vittoria del Barcellona. Abbiamo regalato solo un’occasione. Dopo il pareggio il Napoli si è svegliato e gli abbiamo dato la possibilità di fare il loro gioco. Avrei voluto vedere una cosa diversa, ma è la Champions”.

Soddisfatto del gioco? “La squadra mi è piaciuta molto sia in attacco che in difesa. Sul piano del gioco non posso davvero dire niente”.

Non le mancherà tutto questo? “Sicuramente, ma la decisione l’ho presa e non cambierà. La decisione che ho preso è corretta per me e soprattutto per il club”.