Buone notizie da Castel Volturno: Mertens ha lavorato in gruppo, le ultime

Sospiro di solliievo in casa Napoli. C'era preoccupazione in merito alle condizioni fisiche di Dries Mertens, uscito dopo appena 5 minuti dalla trasferta di La Spezia, per un problema alla caviglia. Le buone notizie arrivano direttamente dall'alllenamento che ha sostenuto questo pomeriggio il Napoli, in cui il belga ha partecipato all'intera seduta.

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 svolgendo una prima fase di torello. Successivamente lavoro di possesso palla a tema ed esercitazione tattica. Mertens ha svolto l'intera seduta in gruppo. A riportarlo è la SSC Napoli sul proprio sito ufficiale.