Buongiorno, c'è solo il Napoli. E spunta retroscena su Conte a Torino...

Conte ricorda bene una data. Il 7 gennaio, all’Olimpico Grande Torino, visse da spettatore il ko del Napoli con il Toro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Conte ricorda bene una data. Il 7 gennaio, all’Olimpico Grande Torino, visse da spettatore il ko del Napoli con il Toro. Segnò, guarda caso, anche Alessandro Buongiorno. Sovrastò Juan Jesus di testa per la terza rete della squadra di Juric. Conte annotò tutto senza bisogno di carta e penna. Era già affascinato dal capitano granata che ora immagina al centro della difesa del suo Napoli. La trattativa col Torino procede, in attesa di incastrare tutti i tasselli.

L’affare vive di varie fasi. Conte ha parlato col giocatore, ha già in mente come sfruttarne le tante qualità, la sua rapidità, il senso dell’anticipo, la forza nei duelli individuali. Il ds Manna ha già incontrato l’agente - con cui è in costante contatto - mentre De Laurentiis aspetta che il Torino rivaluti la proposta iniziale, 35 milioni più 5. Al momento c’è solo il Napoli in modo concreto su Buongiorno. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.