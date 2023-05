Busquets frena: "Luis Enrique? Non sarà facile ripetersi dopo Spalletti"

Sergio Busquets lascia il Barcellona, questo è stato l'ultimo anno per il play spagnolo. A La Gazzetta dello Sport si racconta

Sergio Busquets lascia il Barcellona, questo è stato l'ultimo anno per il play spagnolo. A La Gazzetta dello Sport si racconta e parla così di Luis Enrique accostato al Napoli: "Io lo vedo benissimo: è un allenatore che ha le idee molto molto chiare, un leader che spiega e illustra bene le cose. Napoli? Si, ho letto. Però il Napoli con Spalletti ha piazzato l’asticella molto in alto. Ha vinto la Serie A, è arrivato ai quarti di Champions League. Non è facile superare o anche soltanto mantenere questo livello".