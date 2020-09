Sokratis ha 32 anni e vuole Napoli. Ma c'è un altro 32enne che sarebbe perfetto per sostituire Koulibaly: si chiama Francesco Acerbi, difensore della Lazio, piede mancino, visione di gioco e fisicità, un calciatore integro, di valore, esperto, che ha fatto benissimo in biancoceleste. Ora che il rinnovo si allontana, il Napoli potrebbe approfittarne. Acerbi sarebbe l'identikit ideale per rimpiazzare K2: certo, costa sui 15 milioni, a differenza di Sokratis che arriverebbe per molto meno, ma garantirebbe subito un alto rendimento in un ruolo, quello di difensore a sinistra, che conosce benissimo. Nella Lazio, Acerbi si è mosso in una difesa a tre, spesso giocando anche a tutta fascia, ma a Sassuolo ha ricoperto il ruolo di centrale in una difesa a quattro e lo ha fatto senza problemi, anzi esaltandosi. Si tratta, oggi, di una grande occasione di mercato, nonostante l'ostacolo principale: Lotito e le sue richieste. E forse la resistenza del giocatore che non vorrà andare via dalla Lazio dopo la Champions conquistata. Ma questa rottura sul rinnovo potrebbe avere ripercussioni anche sul suo futuro.