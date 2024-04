C'è un prescelto per il dopo Osimhen, ma ADL deve chiudere il prima possibile

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul prossimo mercato del Napoli,

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli errori si pagano a caro prezzo: due sessioni di mercato fallimentari hanno portato al disastro attuale, da giugno si dovrà voltare pagina. In tutti i modi. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul prossimo mercato del Napoli, che ha come priorità quella di trovare un sostituto affidabile per Victor Osimhen. Sulla questione, la rosea scrive di un grande favorito per il ruolo di nuovo bomber:

"Jonathan David rimane il prescelto per sostituire l'attaccante nigeriano, però bisogna fare attenzione alla concorrenza. De Laurentiis deve accelerare con il Lilla adesso, prima che sia troppo tardi. Per Gimenez il Feyenoord spara alto (60 milioni), e altri giocatori pronti a garantire 25 gol a stagione sembrano già fuori mercato per il Napoli" scrive la rosea.