Cade il catenaccio del Benevento: un buon Napoli avanti al 45'

Un buon Napoli ha sbloccato la partita ed è in vantaggio al termine del primo tempo. Decide il gol di Mertens, sfruttando una mancata salita di Foulon che l'ha tenuto in gioco, dopo un ottimo fraseggio degli azzurri, che con Di Lorenzo e Ghoulam hanno trovato ampiezza per far muovere la linea difensiva ospite e buttare giù il catenaccio preparato da Inzaghi.