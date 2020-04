Campania, cresce l'ottimismo: positivi al Covid-19 sotto il 10% per il quarto giorno di fila

Sono numeri incoraggianti quelli che arrivano dalla Campania per quel che riguarda il contagio al Covid-19. Per la quarta volta di seguito siamo sotto il 10% tra i tamponi effettuati e gli esiti positivi. Non siamo ancora certi di essere nella fase calante della curva solo perché servono ulteriori conferme, ma anche i dati di ieri (90 su 1253) certificano il trend positivo che può continuare solo se tutti resteranno a casa rispettando le ordinanze. Non bisogna mollare proprio adesso. Intanto, ecco le percentuali di aprile:

1 aprile 13%

2 aprile 12%

3 aprile 6,5%

4 aprile 8%

5 aprile 7,5%

6 aprile 7,1%