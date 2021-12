Campioni di solidarietà: premio speciale per Koulibaly e Ghoulam

Da anni molto attivi nel sociale e in tante iniziative di carattere benefico, i due difensori azzurri, Koulibaly e Ghoulam, sono stati premiati per il loro impegnp sociale. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: A loro va il "Premio Rete Mediterranea per l’Impatto Sociale 2021" spiega il quotidiano, premio conferito con questa motivazione: "Per la loro opera di solidarietà in strada ad aiutare chi ha bisogno e per la loro vicinanza ai piccola ammalati negli ospedali per provare a regalare un sorriso ai bambini o a chi è in difficoltà".

Sul Corriere si legge che "Il Premio rete Mediterranea, sospeso durante la pandemia, i ritorna con una nuova veste, grazie al contributo di personalità e professionalità che hanno in comune la volontà di esaltare le esperienze di impegno e giustizia che caratterizzano la scelta dei vincitori. La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì al Teatro Sannazaro di Napoli. Interverrà il sindaco Manfredi. Saranno premiati il professore Paolo Ascierto, la presidente di Banca Etica Anna Fasano e Virginia Costa, responsabile del servizio Sai, sistema di accoglienza e integrazione stranieri".