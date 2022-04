Castel Volturno, il report del club: le ultime su Di Lorenzo, Lobotka e Ospina

Ultime da Castel Volturno con il Napoli che in vista della gara contro l'Empoli si è allenato questa mattina

Ultime da Castel Volturno con il Napoli che in vista della gara contro l'Empoli si è allenato questa mattina: "La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello. Successivamente seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Ospina ha svolto parte di lavoro personalizzato e parte col gruppo. Di Lorenzo ha fatto parte di seduta personalizzata in palestra e parte in campo. Terapie e palestra per Lobotka. Elmas ha lavorato in palestra per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro".