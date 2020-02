Cdm - Rigore e perla di Fabian: gli episodi segnano la svolta per agganciare l'Europa

La perla di Fabian è un gioiello e non solo, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando del gol vittoria dello spagnolo che certifica un’altra rimonta. Il Napoli deve soffrire per risorgere, ma gli episodi - si legge - possono determinare il cambiamento di direzione di una gara e il calcio di rigore (per braccio in area di Mateju) nei primi minuti della ripresa segna la svolta per arrivare alla sesta vittoria nelle ultime sette, compresa quella con l’Inter in Coppa Italia, e la zona Europa praticamente agganciata. La migliore iniezione di fiducia prima di un ciclo terribile con il Barcellona in Champions, poi il Torino e la gara di ritorno dell’Inter in coppa Italia.