CdS - Dopo Giuntoli e Ancelotti si muovono anche i calciatori: gli azzurri chiamano Icardi per convincerlo

Non solo Carlo Ancelotti, non solo Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. Il telefono di Mauro Icardi in questi giorni - si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - è squillato più volte con un numero proveniente da Napoli, anche nel giorno di Ferragosto. Dopo la chiacchierata tra il d.s. azzurro e la moglie-agente e quella tra l'allenatore di Reggiolo e l'ex numero nove dell'Inter, adesso a muoversi sono stati i calciatori, direttamente da Castel Volturno, per provare a convincere l'attaccante a sposare il progetto partenopeo.

ATTESA - Non sarà facile arrivare agli equilibri economici definitivi, ma senza l'ok del giocatore non si può procedere nella trattativa. Gli azzurri hanno chiamato Mauro e gli hanno descritto Napoli, provandolo a sedurre, sfruttando i rapporti creatisi in campo. Il quotidiano romano spiega che diversi giocatori l'hanno contattato per dargli importante e farlo sentire a casa, facendogli capire che tutti lo vogliono. Quale sarà la risposta di Maurito?