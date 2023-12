Champions, domani il sorteggio: info, orari, la possibile avversaria del Napoli agli ottavi e dove vederlo in tv

Domani, lunedì 18 dicembre, il Napoli scoprirà l'avversario agli ottavi di finale di Champions League.

Domani, lunedì 18 dicembre, il Napoli scoprirà l'avversario agli ottavi di finale di Champions League. Alle 12 a Nyon si svolgerà il sorteggio, che definirà gli accoppiamenti per gli ottavi della massima competizione europea.

Come funziona il sorteggio: regole e paletti. Le prime classificate della fase a gironi (teste di serie) incrociano le seconde con due le eccezioni: sono vietati i derby (non possono ancora sfidarsi squadre dello stesso Paese), due club che già si sono affrontati nella fase a gironi non possono incrociarsi agli ottavi. Questi paletti cadranno a partire dai quarti di finale.

Teste di serie: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona.

Seconde classificate: Copenaghen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter, Lipsia, Lazio, Paris Saint-Germain, Porto.

Le possibili avversarie del Napoli. Gli azzurri non possono pescare il Real Madrid, già affrontato nel Gruppo C. Tra gli avversari con meno blasone la Real Sociedad, mentre con Borussia Dortmund e Atletico Madrid gli uomini di Mazzarri potrebbero giocarsela alla pari. Il livello sale con Arsenal, Barcellona, già affrontato agli ottavi nel 2020. Infine Bayern Monaco e Manchester City sono le due big da evitare.

Dove seguire il sorteggio. Mediaset trasmetterà l’evento in chiaro, a partire dalle 12, sul Canale 20 del digitale terrestre. Le altre due opzioni disponibili sono per gli abbonati di Sky e Amazon Prime Video. Per quanto riguarda lo streaming, c’è davvero l’imbarazzo della scelta: dal sito Sportmediaset a quello della Uefa, passando per Sky Go, Now e Prime Video.