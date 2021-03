Champions si può, ma ad una condizione: l'ultima gioia fu di Bakayoko

Domenica sera il Napoli ha battuto 3-1 il Bologna e si è rilanciato in campionato dopo il pareggio in extremis col Sassuolo. Quinto successo consecutivo per gli azzurri al Maradona, che sta diventando un vero e proprio fortino nelle ultime gare. Discorso diverso invece in trasferta con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite di Serie A non disputate a Napoli: la squadra partenopea non vince in trasferta dal 10 gennaio, Udinese-Napoli 1-2. In quella circostanza, la rete da tre punti fu siglata all’ultimo minuto da Bakayoko, al termine di una gara tutt'altro che brillante e giocata bene. Gli azzurri fin qui in campionato hanno conquistato 28 punti in 13 partite giocate tra le mura amiche e 19 in 12 gare fuori casa. La squadra di Gattuso, dunque, in vista di un trittico infernale di trasferte con Milan, Juventus e Roma, deve assolutamente cambiare questo trend per continuare a lottare per il raggiungimento del quarto posto.