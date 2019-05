Chelsea, Sarri: "Penso solo alla finale. Vorrei restare, ma devo capire se il club è contento"

Giornata di conferenza stampa in casa Chelsea per Maurizio Sarri, tecnico dei Blues, che parla rispondendo alle domande inerenti all'imminente finale di Europa League contro l'Arsenal ma inevitabilmente anche sulle voci sul suo futuro: "Il mio futuro è pensare alla finale d'Europa League. Ho due anni di contratto qui, non ho contatti con altri, devo parlare col club dopo la finale e capire se sono contenti di me. Ho due anni di contratto e adoro la Premier, il campionato più importante ed emozionante del mondo. Ora dobbiamo pensare solo alla finale. Decide la società? Io sono contento qui, dobbiamo discutere della situazione alla fine della stagione. Mio calcio più adatto all'Italia? Il City ha uno stile simile ed ha vinto tutto in Inghilterra"