Clamoroso Real Madrid, possibile rottura del crociato per Asensio: James sarà costretto a restare?

Tegola in casa Real Madrid. Nel corso dell'amichevole contro l'Arsenal s'è infortunato dopo un'ora di gioco Marco Asensio. Per lui, in attesa di certezze, possibile rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Una bruttissima notizia per la squadra spagnola e per il calciatore che, in caso di esito confermato, dovrebbe fermarsi per 8-9 mesi. Una notizia che potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato col Real Madrid che a questo punto potrebbe anche decidere di tenersi James Rodriguez blindandolo nonostante la volontà di cederlo.