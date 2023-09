GIOVANILI PRIMAVERA, DOMANI C’È TERNANA-NAPOLI: I CONVOCATI DI TEDESCO Il Napoli Primavera affronta domani la Ternana per la terza giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B. Il Napoli Primavera affronta domani la Ternana per la terza giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B. LE ALTRE DI A MILAN-LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: TORNA MAIGNAN. OUT IMMOBILE Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, gara della settima giornata di campionato che prenderà il via alle ore 18 a San Siro. Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, gara della settima giornata di campionato che prenderà il via alle ore 18 a San Siro.