CLASSIFICA - Il Napoli sbanca Firenze: gli azzurri confermano il primo posto

Il Napoli conquista la settima vittoria consecutiva in campionato e conferma il primato in classifica. Gli azzurri sbancano Firenze in rimonta grazie ai gol di Lozano e Rrahmani. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata quando al completamento della settima giornata della Serie A 2021/22 manca solo la sfida di questa sera tra Atalanta e Milan.

Napoli 21

Inter 17

Milan 16*

Roma 15

Fiorentina 12

Atalanta 11*

Lazio 11

Juventus 11

Bologna 11

Empoli 9

Torino 8

Verona 8

Udinese 8

Sassuolo 7

Sampdoria 6

Genoa 5

Venezia 5

Salernitana 4

Spezia 4

Cagliari 3

* Una partita in meno