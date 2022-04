CLASSIFICA - Il Napoli si porta a 70 punti: +4 sulla Juve e -4 dal Milan primo

Il Napoli torna alla vittoria, batte il Sassuolo e sale a quota 70 punti in classifica, a 4 punti dal Milan e a 2 dall'Inter, in attesa delle loro partite

Il Napoli torna alla vittoria, batte il Sassuolo e sale a quota 70 punti in classifica, a 4 punti dal Milan e a 2 dall'Inter, ma entrambe le squadre hanno una gara in meno, così come la Juventus che al momento è a -4. La Roma è a 12 punti di distanza, anche vincendo domani col Bologna si porterebbe a -9 ma è nettamente distante dagli azzurri per differenza reti.