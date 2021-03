CLASSIFICA - Juve agganciata dall'Atalanta, per ora il Napoli è a -5

Clamorosa sconfitta casalinga della Juventus, battuta 1-0 dal Benevento di Filippo Inzaghi. Bianconeri raggiunti al terzo posto dall'Atalanta, vittoriosa nel lunch match. e a -10 dal primo posto. In attesa del big match di stasera a Roma, Napoli a -5 dalla zona Champions e dal duo. Lazio passa a Udine e si fa sotto, per ora il distacco dalla Roma e dagli azzurri è di solo un punto. In coda dopo i tre punti d'oro conquistati a Torino, il Benevento è a +7 sul terzultimo Cagliari.