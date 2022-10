CLASSIFICA - L'Udinese ferma l'Atalanta e va al secondo posto: il Napoli può essere primo da solo

Il Napoli che giocherà alle 18 in caso di successo contro la Cremonese si porterebbe al primo posto in solitaria in classifica

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'Udinese ferma in rimonta l'Atalanta in casa e si porta al secondo posto. Il Napoli che giocherà alle 18 in caso di successo contro la Cremonese si porterebbe al primo posto in solitaria in classifica. Ecco la situazione parziale: 21 Atalanta

20 Napoli

20 Udinese

20 Milan

17 Lazio

16 Roma

15 Inter

13 Juventus

12 Sassuolo

11 Torino

10 Salernitana

10 Monza

9 Fiorentina

8 Empoli

8 Spezia

7 Lecce

7 Bologna

5 Verona

3 Cremonese

3 Sampdoria