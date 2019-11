Come annunciato, silenzio stampa per Ancelotti: confermata l'assenza in sala stampa

Il Napoli non parla. Resta un silenzio stampa partito subito dopo il match contro il Salisburgo, e che continuerà anche oggi e - come riportava già il comunicato pubblicato dal club negli scorsi giorni - fino a nuovo ordine. Come riportato dal collega Carlo Alvino, si pensava che Ancelotti potesse parlare almeno in conferenza stampa, evitando cosi soltanto tv e mix zone, invece il club resta in un silenzio totale, compreso ovviamente il suo allenatore che non rilascerà dichiarazioni.