Conte, nessuna exit strategy: crede nel progetto e firma un triennale, le cifre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte è pronto a sbarcare a Napoli. E lo farà in maniera convinta, senza pensare troppo al futuro, ma soffermandosi sul presente. E il presente vuol dire nuova avventura in azzurro, un progetto che gli piace e che lo entusiasma quello di risollevare gli ex campioni d'Italia. Le ultime arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Nelle call di casa Napoli filtrano già i primi dettagli sulla macchina dell’annuncio atteso entro pochi giorni, della comunicazione con l’idea di una presentazione in grande stile al teatro San Carlo mentre i legali abbattono le ultime differenze riguardo a diritti d’immagine e altri dettagli. Non ci saranno clausole, nessuna exit strategy programmata, il Napoli e Antonio Conte si stanno scegliendo in maniera convinta, con un contratto triennale fino al 2027 per un ingaggio di 6,5 milioni di euro più bonus".