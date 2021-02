Coppa Italia, EL, big match con la Juve e non solo: Koulibaly positivo, notizia choc nel peggior momento

Una brutta, bruttissima notizia in questo pomeriggio di vigilia: Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il Napoli perde il perno della sua difesa in un momento nevralgico della stagione, proprio quando Rino Gattuso si giocherà Coppa Italia, Europa League e buona parte del destino in campionato. Nelle prossime due settimane, infatti, il sodalizio partenopeo sarà chiamato a difendersi su tutti i fronti.

TOUR DE FORCE - Genoa, Atalanta, Juventus, Granada e di nuovo l'Atalanta in campionato. Poi, tra venti giorni esatti, il ritorno dei sedicesimi d'Europa League ancora con gli spagnoli. Un tour de force, per numero di impegni e valore delle partite, che senza il gigante senegalese fa molta più paura. Koulibaly positivo, la notizia peggiore nel momento peggiore.

IL CALENDARIO DEL MESE DI FEBBRAIO

6 febbraio - Genoa-Napoli (Serie A)

10 febbraio - Atalanta-Napoli (semifinali Coppa Italia)

13 febbraio - Napoli-Juventus (Serie A)

18 febbraio - Granada-Napoli (sedicesimi Europa League)

21 febbraio - Atalanta-Napoli (Serie A)

25 febbraio - Napoli-Granada (sedicesimi Europa League)

28 febbraio - Napoli-Benevento (Serie A)