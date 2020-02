Corsera: "Gattuso aveva 230 mln in panchina, è la vittoria della panchina lunga e ricca"

Il Napoli non si ferma più. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che celebra la vittoria azzurra sul campo della Sampdoria: "Terza vittoria, seconda consecutiva in campionato. Stavolta però con il fiatone e grazie alla panchina lunga e ricca. Nel momento della disperazione e quando Marassi esulta per la doppia rimonta della Sampdoria, da 0-2 a 2-2, il primo acuto italiano di Diego Demme fa felice Gattuso dentro una partita nevrotica, spigolosa, polemica.Mertens poi la chiude all’ultimo respiro: guarda caso due giocatori entrati nel momento del bisogno". Così scrive il quotidiano che fa rimento anche all'incredibile risorse che ieri erano in panchina: "Gattuso inizialmente lascia in panchina un tesoro da 230 milioni" sottolinea il Corriere della Sera.