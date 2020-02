CorSera - Troppa enfasi, la prima di Messi nel santuario di Diego non è stata all'altezza

Un Barcellona che per larga parte della serata, ieri al San Paolo, non ha mostrato la sua grandezza sul prato verde contro il Napoli. La squadra di Gattuso, infatti, ha messo in campo una prestazione convincente, di fatto limitando al massimo le giocate dei campioni blaugrana, come Lionel Messi. Una prova, quella del campione argentino, sotto tono rispetto alle aspettative, come scritto anche dall'edizione odierna de Il Corriere della Sera: "Presentata con un filo di enfasi dai giornali spagnoli, la prima volta di Leo Messi nel tempio/altare eterno/santuario/casa eterna/terra santa di Diego Armando Maradona non è stata all’altezza di tali aspettative. E come avrebbe potuto".