Da Barcellona - Fabian obiettivo concreto: si può contare sul fattore Setien

A due anni di distanza dal suo addio, Fabian Ruiz potrebbe tornare in Spagna la prossima estate. Da tempo il Real Madrid ha messo gli occhi sul centrocampista andaluso, accostato in passato anche al Barcellona, più indietro evidentemente nella corsa. Secondo Sport, però, gli azulgrana potrebbero tornare in una posizione privilegiata per l'azzurro, dal momento che adesso in panchina c'è Quique Setien, tecnico di Fabian al Real Betis. Il quotidiano catalano fa sapere che il numero 8 del Napoli tornerebbe di corsa agli ordini del suo vecchio allenatore e potrebbe diventare la sua ipotesi preferita. Più del Real Madrid, più della permanenza in azzurro.