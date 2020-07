Da Milano - Milik-Juve, Bernardeschi dubbioso sul Napoli: vuole restare in bianconero

Il futuro di Arek Milik è ancora tutto da scrivere. L'attaccante, in scadenza di contratto nel 2021, ha attirato l'attenzione di diversi club. La redazione di Calciomercato.it ha fatto il punto della situazione con un attento focus proprio sul polacco: "La Juventus resta ancora in pole per l’ex Ajax, ma l’elevata valutazione di De Laurentiis nonostante il contratto in scadenza nel 2021 (tra 40 e 50 milioni di euro), rende il colpo possibile solo con uno scambio. Il profilo preferito dai partenopei è Federico Bernardeschi, per il quale però ci sono diversi ostacoli da superare.

Oltre a quelli relativi ad ingaggio (superiore ai 4 milioni di euro) e diritti d’immagine, c’è anche la volontà dell’ex Fiorentina, non convinto della destinazione e voglioso di continuare la sua avventura juventina nonostante il club preferirebbe, invece, lasciarlo partire. Le altre piste, per Milik, al momento sono fredde. L’Atletico Madrid, dopo una riunione telematica con giocatore e agente, non si è ancora rifatto vivo.

Ci sarebbe, inoltre, l’interessamento della Roma, che però si diventerebbe concreto solo con il passaggio di proprietà. Una possibilità che i giallorossi valutano da diversi mesi e che al giocatore piace, ma che per ora resta solo un’idea in attesa di sviluppi"