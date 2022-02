Da Milano - Napoli interessato a Scamacca: ADL pensa ad accoppiata con Osimhen

Non solo l'Inter, anche il Napoli è interessato a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, negli ultimi giorni c’è da registrare il vivace interesse del Napoli. Serve subito una premessa: Aurelio De Laurentiis è sceso in campo per l’attaccante neroverde anche se non è in programma una cessione di Victor Osimhen. Dopo l’addio certo di Insigne e quello possibile di Dries Mertens, il Napoli sta puntando a profili giovani