Da Milano - Roma su Hysaj ed Ospina, dalla capitale tre nomi sul piatto come contropartita

L'asse Napoli-Roma pare sia pronto a scaldarsi. Con il campionato pronto a ripartire, non si fermano le voci di mercato e gli scenari che potrebbero presentarsi da qui a qualche mese. Proprio della via mercantile che unisce la città di Partenope e la capitale ha parlato il portale calciomercato.com: "Il Napoli ha una serie di esuberi che interessano alla Roma. Tra di loro di sicuro c’è Elseid Hysaj che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Il terzino albanese farebbe molto comodo a Fonseca soprattutto se non dovesse essere rinnovato il prestito di Zappacosta.

’è poi un nome a sorpresa che è quello di David Ospina. Il portiere colombiano dalla prossima stagione avrà ancora meno occasioni vista l’esplosione di Meret. Qualcuno risponderà: a Roma non è lo stesso con Pau Lopez? Sì, ma proprio il portiere spagnolo potrebbe partire di fronte a una buona offerta. E comunque secondo per secondo ad Ospina cambierebbe solo la vista dal balcone di casa.

Due plusvalenze sicure visto che Hysaj è stato pagato 5 milioni nel 2015 mentre il secondo è stato riscattato lo scorso anno per 3,5 milioni. In cambio al Napoli potrebbero finire due giocatori che a Roma non trovano spazio ma che non dispiacciono a Gattuso. Il primo nome è quello di Rick Karsdorp di ritorno dal prestito al Feyenoord. Fonseca non lo vede bene nel suo 4-2-3-1 ma potrebbe risultare utile al Napoli. Poi c’è Federico Fazio sul quale però pesa l’alto ingaggio. Ma occhio pure a Cengiz Under che però è al centro pure dei discorsi con la Juve.