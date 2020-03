Da Milano - Tentato dal rinnovo, Callejon già contattato dalla Spagna: previsto summit con ADL

Sette anni al Napoli e la tentazione di rimanerci ancora un po'. José Maria Callejon ha il contratto in scadenza, in estate potrebbe andar via a parametro zero (e questa sembra l'ipotesi più probabile), ma non è da escludere una permanenza. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, infatti, a dicembre c'è stato un faccia a faccia importante con il presidente De Laurentiis, in cui i due si sono ribaditi stima reciproca e la volontà di vedersi ancora per parlare di rinnovo. Pertanto è previsto nelle prossime settimane un nuovo summit tra l'agente Manuel Garcia Quilon e il club azzurro.

IPOTESI SPAGNA - Intanto, però, nel caso in cui non dovesse esser raggiunta un'intesa per il prolungamento al Napoli, l'ex Real Madrid avrebbe già le alternative pronte. Nelle scorse settimane, infatti, sono stati registrati dei contatti con diverse squadre spagnole, Siviglia e Valencia in primis. Il ritorno in patria sarebbe una pista gradita allo spagnolo, ma la decisione sarà presa solo dopo il prossimo incontro con il Napoli.