Dalla Spagna - Si chiude per Veiga: niente clausola e percentuale al Celta sulla rivendita

Ore decisive per il futuro di Gabri Veiga. Lo scrivono gli spagnoli di Relevo, molto esperti delle questioni di casa Celta Vigo: "Celta e Napoli stanno per chiudere un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giovane centrocampista, una delle rivelazioni dell'ultimo campionato e che quest'estate è stato nel mirino di molte squadre.

Il Napoli non pagherà l’intero ammontare della clausola, fissata a 40 milioni, ma si avvicinerà a quella cifra con bonus che scatteranno al verificarsi di determinate condizioni. Secondo gli spagnoli al Celta Vigo potrebbe essere riconosciuta anche una percentuale sulla futura rivendita".