Prima pagina Il Mattino: "È già febbre da campionato, tra 12 giorni la prima con il Sassuolo"

Nell'edizione odierna Il Mattino dedica interamente al Napoli il taglio alto della prima pagina. Nel primo box, un passaggio sul third kit presentato ieri: "Il Napoli svela la nuova divisa: un omaggio al caffè. 'Na tazzulella azzurra: ecco la terza maglia". L'altro box è dedicato all'imminente inizio della Serie A: "È già febbre da campionato: tra 12 giorni la prima con il Sassuolo. Cresce l'intesa tra Lukaku e De Bruyne". Di seguito la prima pagina integrale.