Il Mattino: "È già febbre da campionato, tra 12 giorni la prima con il Sassuolo"

Oggi alle 00:15Notizie
di Davide Baratto

Nell'edizione odierna Il Mattino dedica interamente al Napoli il taglio alto della prima pagina. Nel primo box, un passaggio sul third kit presentato ieri: "Il Napoli svela la nuova divisa: un omaggio al caffè. 'Na tazzulella azzurra: ecco la terza maglia". L'altro box è dedicato all'imminente inizio della Serie A: "È già febbre da campionato: tra 12 giorni la prima con il Sassuolo. Cresce l'intesa tra Lukaku e De Bruyne". Di seguito la prima pagina integrale.