Zanoli può scegliere tra Bologna e Udinese, Sky: ma prima deve arrivare Juanlu

È tutto pronto, o quasi, per la cessione di Alessandro Zanoli. Il laterale classe 2000 non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte e per questo è stato messo in uscita: il Napoli, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha già trovato un accordo con ben due club, Udinese e Bologna. La dirigenza azzurra ha un'intesa sia con i friulani che con i felsinei, tanto che Zanoli può decidere liberamente in quale squadra trasferirsi, non appena avrà il via libera...

Il via libera deve arrivare dal Napoli, che prima vuole assicurarsi il suo sostituto: gli azzurri stanno continuando a insistere con il Siviglia per Juanlu Sanchez, ma la situazione è ancora imbrigliata e per questo Zanoli dovrà aspettare. La società andalusa è ferma sulla sua volontà, che venga pareggiata l'offerta di 20 milioni di euro fatta dal Wolverhampton; il Napoli dal canto suo non si smuove dai 17 milioni, forte del desiderio del giocatore spagnolo che vuole solo l'azzurro. Intanto, sono state sondate anche delle alternative: Arnau Martinez del Girona e Axel Disasi del Chelsea, ma ad oggi rimangono solo delle suggestioni.