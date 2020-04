De Luca annuncia: "Terapie intensive si stanno svuotando, pronti per l'autunno se virus riesplode"

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha parlato in conferenza stampa, come ogni venerdì, per fare il punto sull'emergenza Coronavirus: "Stiamo affrontando la fase 2 sia sul piano della sanità che del rilancio economico. In tutte le province ci sono ospedali dedicati solo al Covid-19. Grazie a Dio ci sono molti posti liberi in terapia intensiva. Se l'epidemia riesplode in autunno siamo tranquilli, intanto a fine aprile può ripartire abbastanza rapidamente tutta l'attività ordinaria dei nostri ospedali. Avrete capito che gli ospedali più sicuri sono qui, da noi, e non in altre parti del mondo

Vogliamo sviluppare una campagna di tamponi per affrontare definitivamente i focolai che ancora rimangono. Faremo un lavoro mirato. La morte di centinaia di anziani è stata un delitto di cui dovremmo vergognarci. Per un periodo abbastanza lungo faremo un tampone a settimana. Poi faremo accertamenti a tappeto sui familiari dei parenti positivi rimasti a casa. Poi faremo un lavoro sul personale medico e infermieristico. Entro il 29 di questo mese l'ISS farà la validazione dei test sierologici.

Abbiamo acquistato 6 milioni di mascherine con una gara di 16 aziende. Le distribuiremo gratuitamente, 2 mascherine per famiglia. Si tratta di un investimento importante, vorrei fosse chiaro, perché a volte vedo che più fai più le cose che fai sembrano scontate e dovute. Qui non è dovuto niente. Ci sono regioni che queste attività non se le sognano neanche lontanamente. Dopo la distribuzione a domicilio, cercheremo di produrre altre mascherine da vendere in farmacia al prezzo di costo. Avremo bisogno di decine di milioni di mascherine.

I dati di ieri: abbiamo avuto in Campania 44 positivi per un totale di 4282. Ieri abbiamo fatto 3700 tamponi, la percentuale è davvero molto confortante. Siamo arrivati a oltre 61mila tamponi. Abbiamo avuto alcune preoccupazioni, ci sono state delle zone rosse come Pagani, Scafati, altri paesi nel salernitano, poi Pozzuoli, Torre del Greco, Afragola, Casoria. Ad Ischia abbiamo avuto un problema con una casa di riposo per anziani, gestito in maniera eccellente dall'Asl Napoli 2".