De Luca: "Campania verso la normalità! Proseguiremo i controlli, non possiamo rilassarci!"

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, attraverso i canali social della Regione, ha parlato con una diretta streaming di quella che è la fase 2: "Ritengo opportuno darvi un'informazione rapida sulla giornata di ieri. Ieri la giornata prevedeva rientri dal Nord in Campania, eravamo preoccupati che potesse arrivare qualche focolaio.

Devo dirvi che la situazione è sotto controllo, non abbiamo avuto problemi particolari. Abbiamo fatto controlli su 2mila persone arrivate con treni, macchine, agenzie di autonoleggio a Capodichino, abbiamo avuto ieri 15 persone che avevano la temperatura superiore a 37.5 gradi, abbiamo fatto 320 test rapidi per avere un primo screening, abbiamo fatto poi le verifiche con 19 tamponi con situazioni che sembravano delicate, ad oggi 17 sono negativi ed aspettiamo i risultati di altri 2 tamponi. Alle Asl abbiamo registrato già 600 persone che sono adesso in isolamento.

Per quanto riguarda i controlli attualmente in atto, proseguiremo anche per i prossimi giorni, abbiamo i nuclei delle Asl, la protezione civile regionale, le forze dell'ordine, che sono impegnate nel prosieguo di questi controlli. Riguardo le stazioni ferroviarie, manterremo per questa settimana ad Aversa, Caserta, Villa Literno e le stazioni di Napoli, Salerno e Benevento. Per le autostrade manterremo i controlli al casello di Napoli Nord, Caserta Nord-Sud, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Caianello, ai caselli di Avellino est-ovest, Baiano, Benevento, Mercato Sanseverino, ai caselli di Grottaminarda, Lacedonia, ed oltre ovviamente all'aeroporto di Capodichino. Da Lunedì saranno consentiti gli ingressi alle isole, ci prepariamo ai massimi controlli per quelli che arriveranno ad Ischia, Procida e Capri.

A Castelvolturno abbiamo dato indicazione all'Asl di moltiplicare i controlli sui migranti che sono andati a lavorare, approfitto per chiarire che alcuni irresponsabili avevano detto che arrivavano sul litorale domitio 20mila extracomunitari, ovviamente è un'idiozia. Abbiamo detto che a quelle persone che avrebbero ripreso l'attività lavorativa avremo fatto dei controlli aggiuntivi per garantire tranquillità. Faremo il doppio dei controlli su quelli che già sono su questi territori. E' un lavoro snervante che dobbiamo fare ma non possiamo rilassarci nemmeno per una settimana, o mezza giornata. Se facciamo questi controlli ossessivi allora saremo più tranquilli.

Approfitto per ricordare che in Campania l'uso della mascherina è obbligatorio, vi prego di rispettare queste regole. Per quanto riguarda i contributi alle micro-imprese e professioni, abbiamo già emesso 4500 mandati di pagamento alle imprese, nel giro di 24/48 ore le banche faranno gli accrediti. Abbiamo fatto mandati di pagamento per 3300 professionisti, molti geometri, e da domani partiamo con i mandati di pagamento per 20mila avvocati. Attendiamo che anche altri ordini professionali ci diano informazioni definitive. Da domani cominciano con i 20mila avvocati. Da metà maggio pagheremo i contributi per gli studenti universitari.

Infine avremo nei prossimi giorni incontri con una serie di categorie, soprattutto commercianti ed artigiani e varie attività. Per quanto riguarda il mondo del commercio, artigianato, parrucchieri, estetisti, la competenza è del Governo nazionale, noi ne approfittiamo per avere incontri di approfondimento per dare poi indicazioni anche al Governo. Il primo incontro giovedì con ristoranti, bar, pasticcerie, poi con il mondo dello Sport sabato 9, incontro tra la task force con parrucchieri, estetiste, barbieri, balneari lunedì 11 e proseguiremo così. La Campania è entrata in una fase che potremo definire "La Campania verso la normalità, verso la ripresa". La Task Force regionale darà quotidianamente chiarimenti che vengono richiesti. Abbiamo associazioni che ci chiedono, e la task force darà quotidianamente se necessario dei chiarimenti. Bisogna fare tutto un passo alla volta, in maniera ordinata, l'obiettivo è favorire la ripresa ma facendo in modo di non dover chiudere tra due settimane. Grande apertura, vicinanza a tutti ma facendo in modo che le cose che apriamo non dovremo chiuderle tra due settimane. Guardiamo con fiducia alle settimane che abbiamo d'avanti".