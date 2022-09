Di Lorenzo a Sky: "Grande vittoria, ci siamo riscattati! Su Kvara e la classifica..."

TuttoNapoli.net

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 sulla Lazio all'Olimpico: "Per noi è una grande vittoria contro una grande squadra, dovevamo rifarci e abbiamo fatto una grande partita. Siamo contenti anche per i tifosi che ci seguono sempre, è una vittoria anche per loro".

La discontinuità anno scorso era il vostro tallone d'Achille.

"Siamo un gruppo nuovo, dobbiamo conoscerci, ma abbiamo qualità per fare bene. La battuta d'arresto contro il Lecce non ci voleva, ma oggi abbiamo dato una grande risposta".

Kvaratskhelia se lo aspettava così forte?

"Sicuramente ha grandi qualità, ha iniziato bene. Ci sta avere alti e bassi, ma tutti i ragazzi, oltre ad essere grandi giocatori, sono grandi ragazzi ed è positivo per il gruppo".

La classifica quando comincerà a guardarla?

"Il percorso è lungo, ci sono tante partite fino alla sosta, avremo bisogno di tutti per fare più punti possibile, ma ancora è presto".