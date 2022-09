Disavventura per Spalletti: caduta accidentale e frattura alla clavicola

Disavventura per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli, in seguito ad una caduta, è stato operato per una frattura alla clavicola.

Disavventura per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli, in seguito ad una caduta, è stato operato per una frattura alla clavicola. Il tecnico questa mattina era assente alla seduta aperta, ma sarà presente alla conferenza stampa di presentazione del match con il Liverpool. Lo riferisce Sportitalia.