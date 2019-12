Doppio colpo già programmato per l'estate: ADL anticipa la rivoluzione

Bloccarli oggi per accoglierli domani: si fa anche così, il mercato, anticipando le mosse per evitare d'ingolfare l'estate. Il Napoli ha già bussato alla porta del Verona per Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani, un centrocampista e un difensore, tra le note liete della squadra di Juric. Per anticipare la concorrenza è già disposto ad accontentare le richieste del Verona e dopo affronterà dettagliatamente il discorso con gli agenti dei due calciatori.

Amrabat, classe '96, è un centrocampista di quantità e qualità di origine marocchina ma con cittadinanza olandese. Il Napoli lo segue da tempo ma non può acquistarlo subito avendo lui già vestito, oltre al Verona, la maglia del Bruges. Per Juric è un pilastro, l'allenatore non se ne priva mai, lo ha sistemato a ridosso dei difensori e lo ringrazia per l'equilibrio che riesce ad offrire alla squadra unito a qualità utile in fase di costruzione. Amrabat è alto 185 centimetri, è resistente nei contrasti, non tira mai la gamba e difficilmente spazza via il pallone. Ora sta gestendo tra i piedi quella più importante: la decisione sul futuro.

Rrahmani è un difensore kosovaro, con cittadinanza albanese, nato nel 1994, alto oltre due metri, alla sua prima stagione al Verona, reduce da due annate alla Dinamo Zagabria. In questa annata ha saltato una sola partita di campionato. Come Amrabat, è un pupillo di Juric che raramente se ne priva. Gioca a destra nella difesa a tre, è un marcatore puro che tenta spesso l'anticipo, con piedi educati e grande senso della posizione. Ma in carriera ha ricoperto diversi ruoli e questo, nel caso, non può che essere un valore aggiunto per il Napoli. Che ci punta anche per la sua grande duttilità.