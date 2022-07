Dybala-Napoli, Gazzetta: è il grande colpo di ADL per placare la piazza se Koulibaly non rinnova

Quale futuro per Paulo Dybala? La trattativa con l'Inter è rallentata, il Milan non può offrirgli più di 4 milioni a stagione, la Roma non ha la Champions.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Quale futuro per Paulo Dybala? La trattativa con l'Inter è rallentata, il Milan non può offrirgli più di 4 milioni a stagione, la Roma non ha la Champions. E allora, nonostante le smentite ufficiali, l'ipotesi Napoli resta vita e lo conferma anche La Gazzetta dello Sport: "Se Koulibaly rifiutasse il rinnovo di contratto da 6 milioni netti a stagione, la Joya sarebbe un grande colpo anche per placare una piazza in fermento. E poi, ovviamente, c’è l’estero: Atletico, United. Così perderemmo un talento, e sarebbe un peccato".