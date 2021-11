Emergenza in difesa: una sola alternativa in panchina a Varsavia

Stamattina il Napoli si allenerà a Castel Volturno e poi partirà per Varsavia, dove domani sera (ore 18.45) affronterà il Legia nel quarto turno del girone di Europa League. In vista della sfida decisiva in Europa League, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sulle scelte di Spalletti.

Per questa sfida, fondamentale per la qualificazione, Spalletti recupererà Lorenzo Insigne che ieri si è allenato regolarmente e dunque ha archiviato l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori a Salerno. I problemi, domani, come anche domenica, per l’allenatore arrivano dalla difesa dove gli uomini sono contati.

A Varsavia non ci sarà Mario Rui, che deve scontare la seconda giornata di squalifica rimediata per l’entrataccia nella gara con lo Spartak Mosca. Considerando che Malcuit e Manolas sono infortunati e Ghoulam è fuori dalle liste Uefa, linea obbligata: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, con il 21enne Zanoli unica alternativa.