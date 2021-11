Emergenza totale: Spalletti senza cambi offensivi e con solo 4 di prima squadra

Emergenza formazione per Luciano Spalletti. Fra poco il suo Napoli scenderà in campo a Mosca contro lo Spartak per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Scelte obbligate, o quasi, per il tecnico dei partenopei che in panchina potrà contare solo su nove elementi fra cui i due portieri Ospina e Idasiak e tre giovani come Ambrosino, Cioffi e Barba.

La panchina del Napoli

Idasiak, Ospina, Malcuit, Fabian Ruiz, Rrahmani, Manolas, Ambrosino, Cioffi, Barba.