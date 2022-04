"Esca dallo spogliatoio chi non crede nello scudetto": il forte messaggio ai compagni di Koulibaly

i. Su Tuttosport in edicola si parla della sconfitta contro la Fiorentina e del forte messaggio lanciato dopo la gara da Kalidou Koulibaly

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta pesante, stadio Maradona gelato, sogno spezzato eppure nel Napoli c'è chi ancora tiene vive le chance tricolori. Su Tuttosport in edicola si parla della sconfitta contro la Fiorentina e del forte messaggio lanciato dopo la gara da Kalidou Koulibaly: "Mancano ancora tante partite: chi non crede nello scudetto, esca dallo spogliatoio", il forte appello di Koulibaly è un invito a non cedere allo scoramento, a tenere alta la concentrazione nelle ultime sei finali di stagione. A cominciare da se stesso, perché anche ieri non si è visto il miglior Kalidou.

Al fischio finale di Mariani i 5Smila tifosi azzurri si sono ammutoliti, hanno lasciato a testa bassa gli spalti, mentre facevano festa i 300 arrivati dalla Toscana per salutare la vittoria di una Fiorentina più aggressiva, ma soprattutto cinica, con 3 gol segnati sui 5 tiri complessivi nello specchio della porta di Ospina.