ESCLUSIVA TN - Elmas spinge per il Lipsia: ha già salutato i compagni, cifre e aggiornamenti

Il macedone ha ormai deciso di lasciare il Napoli a gennaio e trasferirsi in Bundesliga.

Fonte: Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Eljif Elmas è ormai diretto al Lipsia. Il macedone ha ormai deciso di lasciare il Napoli a gennaio e trasferirsi in Bundesliga per avere maggiore centralità e forse il riferimento di Mazzarri agli scontenti da far partire era diretto proprio al classe '99. Elmas si trasferirà in Germania a titolo definitivo, il costo dell'operazione sarà di 25 milioni di euro complessivi.

Secondo quanto raccolto da Tuttonapoli.net, Elmas ha già salutato tutti i compagni di squadra ed è pronto per una nuova avventura dopo 4 stagioni e mezzo trascorse all'ombra del Vesuvio. Dopo Anguissa, impegnato in Coppa d'Africa, il Napoli inizia ad avere gli uomini contati a centrocampo per gennaio e dovrà coprire un'altra casella già nei primi giorni del mercato invernale.